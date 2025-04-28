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Бывший чемпион UFC Нганну сбил насмерть 17-летнюю девушку в Камеруне — источник

Бывший чемпион UFC Нганну сбил насмерть 17-летнюю девушку в Камеруне — источник
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну во время езды на мотоцикле в Камеруне сбил насмерть 17-летнюю девушку Нтсаму Брижит Мануэллу. Об этом сообщает портал Le Bled Parle.

Согласно имеющейся информации, столкновение было сильным. Однако Нганну немедленно бросился на помощь девушке, лично доставив её в больницу. Несмотря на то что врачи смогли провести экстренную операцию, девушка не выжила. Сам Фрэнсис, как сообщается, опустошён трагедией и взял на себя полную ответственность за покрытие всех медицинских расходов.

О деталях самого столкновения, а также, будет ли возбуждено уголовное дело в адрес Нганну, не сообщается.

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