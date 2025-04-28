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Хейни назвал собственный топ-5 лучших боксёров в мире на данный момент

Хейни назвал собственный топ-5 лучших боксёров в мире на данный момент
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Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе непобеждённый американец Девин Хейни назвал в интервью порталу DAZN собственный топ-5 лучших боксёров в мире на данный момент.

Топ-5 лучших боксёров в мире на данный момент по версии Хейни.

1. Александр Усик (23-0).
2. Наоя Иноуэ (26-0).
3. Дмитрий Бивол (24-1).
4. Артур Бетербиев (21-1).
5. Девин Хейни (31-0-1).

Напомним, Хейни проведёт следующий поединок против соотечественника Хосе Рамиреса 3 мая на турнире Ring Magazine. В данный момент Девин является чемпионом мира «в отпуске» по версии WBC в полусреднем весе, поскольку в июне 2024 года он отказался драться с обязательным претендентом Сандором Мартином.

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