Хейни назвал собственный топ-5 лучших боксёров в мире на данный момент

Бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе непобеждённый американец Девин Хейни назвал в интервью порталу DAZN собственный топ-5 лучших боксёров в мире на данный момент.
Топ-5 лучших боксёров в мире на данный момент по версии Хейни.
1. Александр Усик (23-0).
2. Наоя Иноуэ (26-0).
3. Дмитрий Бивол (24-1).
4. Артур Бетербиев (21-1).
5. Девин Хейни (31-0-1).
Напомним, Хейни проведёт следующий поединок против соотечественника Хосе Рамиреса 3 мая на турнире Ring Magazine. В данный момент Девин является чемпионом мира «в отпуске» по версии WBC в полусреднем весе, поскольку в июне 2024 года он отказался драться с обязательным претендентом Сандором Мартином.