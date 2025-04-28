«Почему они всегда меня сажают сюда?» Хабиб высмеял январский скандал в самолёте

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов высмеял скандал со своим участием, когда в январе этого года его сняли с авиарейса в США.

«Почему они всегда сажают меня на это место, Дана?» — подписал Нурмагомедов фотографию, опубликовав её на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Нурмагомедова

Напомним, Нурмагомедова сняли с авиарейса, поскольку у него произошло недопонимание с бортпроводником. Дело в том, что Нурмагомедов занял место у аварийного выхода, поэтому всех пассажиров данного ряда устно спросили — готовы ли они оказать помощь другим людям в случае чрезвычайной ситуации. Россиянин некоторое время не понимал, что от него требуют, однако дал положительный ответ.

Тем не менее менеджер самолёта попросил Хабиба пересесть, так как у него были сомнения в его готовности прийти на помощь, но тот отказался. В результате Орла попросили покинуть самолёт.