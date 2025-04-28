Зубайра Тухугов заключил с Хабибом и Махачевым пари на 5 млн рублей

Бывший боец UFC, выступавший в лёгком весе, россиянин Зубайра Тухугов заключил письменное соглашение на 5 млн рублей со своими товарищами по команде и друзьями — членом Зала славы UFC Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и неким Мухаммадом.

Согласно договору, Тухугов к июлю 2025 года должен похудеть до 82 кг. Если он не выполнит это требование, то выплатит по 1 млн рублей своим товарищам по команде, а оставшиеся деньги переведёт на благотворительность.

Фото: Телеграм-канал Махачева

Ислам отдельно сообщил, какой вес на конец апреля у Тухугова.

«Сейчас у него [вес] 90 кг, а должен сделать 82 кг», — написал Махачев в своём телеграм-канале.