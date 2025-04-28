Бетербиев: бой с Джейком Полом? Я слишком молод для этого

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Артур Бетербиев ответил, когда он собирается провести поединок с известным американским блогером и боксёром Джейком Полом.

«Я слишком молод для этого. Мне всего лишь 40 лет. Нужно, чтобы мне было 65 лет или что-то вроде того (улыбается)», — сказал Бетербиев в видео, которое он опубликовал в своём телеграм-канале.

Последний поединок Бетербиев провёл 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с соотечественником Дмитрием Биволом. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола решением большинства судей.