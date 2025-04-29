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Логан Пол — о победе на главном шоу WWE WrestleMania: я — лучший во всём, за что берусь

Логан Пол — о победе на главном шоу WWE WrestleMania: я — лучший во всём, за что берусь
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29-летний американский блогер, спортсмен и представитель популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол прокомментировал свою победу на крупнейшем шоу WrestleMania 41, которая прошла с 19 по 21 апреля в Лас-Вегасе, США.

«Когда я только пришёл в реслинг, и мне, и фанатам WWE было ясно, что я рождён для него. Это одно из немногих мест, где, находясь внутри этого ринга, я чувствую, что всё идёт идеально. Просто моя стихия. Я так благодарен за то, что имел возможность сразиться с [Эй Джей] Стайлзом, но я также рад из-за того, что, на мой взгляд, продолжаю показывать людям, почему именно я нахожусь в этой компании.

Фото: wwe.com

Думаю, что у меня уже было много [впечатляющих] моментов на WrestleMania — в каждом моём матче есть такой эпизод, и именно поэтому фанаты знают, что Логан Пол — будущее этого бизнеса. Для меня было огромной честью находиться там с такой легендой, как Эй Джей Стайлз. Я уже дрался с лучшими в мире. Запомните, я сам становлюсь лучшим во всём, за что берусь, и реслинг не исключение», — приводит слова Логана издание Wrestling Inc.

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