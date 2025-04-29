Порье ответил, кто должен дальше драться с Махачевым, Царукяном и Пимблеттом

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье сообщил, какие, по его мнению, должны состояться бои между топовыми бойцами в категории до 70 кг в ближайшее время.

«Поставьте Илию Топурию в пару к Исламу Махачеву, Пэдди Пимблетта — к Дэну Хукеру, а Джастина Гэтжи… к Царукяну или Гамроту. Как-то так. Пусть дивизион двигается», — сказал Порье в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Напомним, следующий поединок Порье проведёт с обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем. Их встреча состоится 19 июля на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Для Бриллианта это будет последний бой в ММА.