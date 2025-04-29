Порье: Махачев станет чемпионом UFC в полусреднем весе

Бывший обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье высоко оценивает потенциал чемпиона UFC в категории до 70 кг россиянина Ислама Махачева в полусреднем весе.

«Я уже сказал, что хотел бы увидеть поединок между Топурией и Махачевым на Международной бойцовской неделе, это был бы грандиозный бой. Все будут в восторге от этого боя. Я как фанат буду рад увидеть это противостояние.

А после этого боя Ислам поднимется в полусредний вес. Он крупный и хорошо сложенный боец, его навыки находятся на высшем уровне, что позволяет ему конкурировать с кем угодно. Непохоже, что Махачев будет маленьким в полусреднем весе. Вероятно, он станет чемпионом в этой категории», — сказал Порье в интервью на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.