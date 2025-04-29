Царукян проведёт 2 мая схватку по грэпплингу с одноклубником Махачева

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Арман Царукян проведёт схватку по грэпплингу с бойцом PFL, который выступает в категории до 70 кг, Маккашарипом Зайнуковым на турнире Karate Combat 54, который пройдёт 2 мая в Дубае (ОАЭ).

Отметим, что Зайнуков тренируется в команде Eagles MMA, в которой также состоит действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев.

Фото: Пресс-служба Karate Combat

Именно с Махачевым должен был подраться Ахалкалакец на турнире UFC 311, который состоялся 18 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Однако за два дня до боя Арман был вынужден сняться из-за проблем со здоровьем. Ему на замену вышел представитель Бразилии Ренато Мойкано.