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Царукян проведёт 2 мая схватку по грэпплингу с одноклубником Махачева

Царукян проведёт 2 мая схватку по грэпплингу с одноклубником Махачева
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Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Арман Царукян проведёт схватку по грэпплингу с бойцом PFL, который выступает в категории до 70 кг, Маккашарипом Зайнуковым на турнире Karate Combat 54, который пройдёт 2 мая в Дубае (ОАЭ).

Отметим, что Зайнуков тренируется в команде Eagles MMA, в которой также состоит действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев.

Фото: Пресс-служба Karate Combat

Именно с Махачевым должен был подраться Ахалкалакец на турнире UFC 311, который состоялся 18 января в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Однако за два дня до боя Арман был вынужден сняться из-за проблем со здоровьем. Ему на замену вышел представитель Бразилии Ренато Мойкано.

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