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Боксёр Сусленков назвал идеальную тактику для Дюбуа в реванше с Усиком

Боксёр Сусленков назвал идеальную тактику для Дюбуа в реванше с Усиком
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Чемпион Европы по версии IBF Артём Сусленков назвал идеальную тактику для британца Даниэля Дюбуа в реванше с непобеждённым украинцем Александром Усиком, на кону которого будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Их бой состоится 19 июля в Лондоне.

«Думаю, что реванш может получиться интереснее. Дюбуа теперь знает, что у него был шанс, и наверняка будет злее и злее готовиться. Усик тоже всё понимает — для него это будет бой не просто за пояс, а за уважение и справедливость.

Дюбуа нужно не просто махать руками и надеяться на один точный удар. Он должен быть умнее: не перегорать в первых раундах, работать плотнее, но с головой. Иначе он снова выдохнется, и Усик его спокойно перебоксирует.

Усику главное — не давать себя загонять. Он и в первом бою всё делал правильно: не ввязывался в обмен, двигался, путал, накидывал. Если снова пойдёт по этой же схеме, у него все шансы снова победить.
Но всё-таки реванш интересен тем, что у Дюбуа есть мотивация доказать, что он не проиграл чисто. А у Усика — показать, что даже с такими моментами он всё равно сильнее», — сказал Сусленков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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