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Джефф Монсон ответил Доминику Гашеку на критику в адрес России

Джефф Монсон ответил Доминику Гашеку на критику в адрес России
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Известный боец смешанных единоборств Джефф Монсон прокомментировал критику бывшего вратаря сборной Чехии по хоккею Доминика Гашека в адрес России.

«Ему следует прекратить нелепые обвинения и критику российских спортсменов, а вместо этого популяризировать хоккей», — приводит слова Монсона «РИА Новости Спорт».

Ранее Джефф Монсон заявил, что отказался от гражданства США. По его словам, он не хочет ассоциироваться с Соединёнными Штатами и с политикой их правительства. Отметим, что в 2018 году Снеговик получил российское гражданство. Недавно боец сообщил, что присоединился к «Команде Путина».

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