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Валентин Молдавский — Сергей Билостенный: дата и время боя, начало турнира, где смотреть

Валентин Молдавский — Сергей Билостенный: дата и время боя, начало турнира, где смотреть
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В ночь с 1 на 2 мая во Флориде (США) состоится бойцовский турнир PFL World Tournament 4, в рамках которого российский боец Валентин Молдавский сразится с соотечественником Сергеем Билостенным. Поединок станет четвертьфиналом Гран-при в тяжёлом весе (до 120 кг).

Начало турнира – в 2:30 по московскому времени. Просмотр будет доступен на платформе Okko.
Валентину Молдавскому 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году, с 2017-го по 2023-й выступал в американском промоушене Bellator, где становился претендентом на чемпионский титул.

Сергею Билостенному 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2015 году, имеет опыт выступлений в Bellator, RCC и ACA.

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