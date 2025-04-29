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Грузинский боец Кутеладзе уволен из UFC

Грузинский боец Кутеладзе уволен из UFC
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Бойцовский промоушен UFC провёл очередную чистку своего ростера. В число уволенных бойцов попал и грузинский легковес Гурам Кутеладзе.

Гураму Кутеладзе 33 года. Уроженец Грузии дебютировал как профессионал в 2010 году, с 2020-го выступал в UFC.

За четыре с половиной года Кутеладзе провёл пять боёв, одержав две победы и трижды проиграв. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 255 в марте, грузинский боец уступил единогласным судейским решением бразильцу Кауе Фернандесу. Всего на счету Кутеладзе в MMA 13 побед и пять поражений.

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