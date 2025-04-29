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«Не кайфую от этого». Гаджиев назвал наименее ожидаемый бой с Махачевым

«Не кайфую от этого». Гаджиев назвал наименее ожидаемый бой с Махачевым
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о перспективах действующего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева.

«Если бы мне сказали, что Ислам дерётся с Топурией, я бы где-то не согласился, что Топурии сразу дали этот бой, но при этом я бы этот бой ждал, я бы от него кайфовал. Я бы кайфовал от перехода Ислама в 77 кг, я бы кайфовал от боя с Царукяном. Но от боя Махачев – Гэтжи я не кайфую», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 312 в феврале, Махачев победил удушающим приёмом в первом раунде бразильца Ренато Мойкано.

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