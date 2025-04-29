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Абусупьян Магомедов вошёл в топ-15 среднего веса UFC, Копылов поднялся в рейтинге

Обновились рейтинги американского бойцовского промоушена UFC после турнира UFC on ESPN 66, состоявшегося на минувших выходных в Канзас-Сити (США).

Дагестанский боец UFC Абусупьян Магомедов, представляющий Германию, вошёл в топ-15 среднего веса после победы единогласным решением над бразильцем Мишелем Перейрой. Россиянин Роман Копылов, располагавшийся на 15-й строчке, переместился на 14-е место.

Рейтинг среднего веса UFC (топ-15):

Чемпион – Дрикус дю Плесси (Южная Африка)

1. Нассурдин Имавов (Франция)

2. Шон Стрикленд (США)

3. Хамзат Чимаев (ОАЭ)

4. Исраэль Адесанья (Новая Зеландия)

5. Роберт Уиттакер (Австралия)

6. Кайо Борральо (Бразилия)

7. Джаред Каннонье (США)

8. Роман Долидзе (Грузия)

9. Энтони Эрнандес (США)

10. Марвин Веттори (Италия)

11. Брендан Аллен (Великобритания)

12. Пауло Коста (Бразилия)

13. Ренье де Риддер (Нидерланды)

14. Роман Копылов (Россия)

15. Абусупьян Магомедов (Германия)