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Усик: возможно, Дюбуа стал лучше за два года, но не лучше меня

Усик: возможно, Дюбуа стал лучше за два года, но не лучше меня
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Чемпион WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о предстоящем реванше с британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

«Даниэль – сильный боец. Он победил Миллера, Хрговича, Джошуа. Великолепно. Возможно, Дюбуа стал лучше за два года. Но не лучше меня. Я слишком хорош для него. Знаю, что способен победить», – приводит слова Усика издание talkSPORT.

Даниэлю Дюбуа 27 лет. Британец дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году. В августе 2023-го впервые сразился за мировые титулы, но уступил Усику нокаутом. В июне 2024 года завоевал временный титул IBF, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.

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