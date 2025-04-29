Жорж Сен-Пьер поделился ожиданиями от боя Мухаммад — Маддалена на UFC 315

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер высказался о предстоящем бое за титул в полусреднем дивизионе (до 77 кг) между американцем Белалом Мухаммадом и австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который состоится 11 мая на турнире UFC 315.

«У Белала есть всё. Он хорош везде, и у него стиль, который сбивает людей с толку, особенно в стойке. Джек на подъёме. У него хороший импульс, он идёт на победной серии, так что это будет интересный бой.

Джек может иметь преимущество в ударной технике. Но смешанные единоборства это не только кикбоксинг. Как по мне, у Белала больше инструментов для победы, но это не означает, что он победит», — приводит слова Сен-Пьера издание Bloody Elbow.