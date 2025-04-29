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Усик прокомментировал толчок Дюбуа во время дуэли взглядов

Усик прокомментировал толчок Дюбуа во время дуэли взглядов
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Чемпион WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прокомментировал инцидент во время дуэли взглядов с обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа.

Напомним, Дюбуа толкнул Усика, после чего бойцов пришлось разводить стоявшим рядом наблюдателям.

«Послушайте, это всё шоу. Драться мы будем 19 июля. А сейчас это просто шоу. Меня это никак не задело. Я в боксе 22 года», — приводит слова Усика издание talkSPORT.

Отметим, что Усик и Дюбуа уже встречались в ринге. Поединок состоялся в августе 2023 года в Польше и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

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Дюбуа толкнул Усика на дуэли взглядов

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