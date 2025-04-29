Александр Усик объяснил, почему не завершил карьеру после реванша с Фьюри

Чемпион WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик объяснил своё решение не завершать карьеру после второго поединка с британцем Тайсоном Фьюри, состоявшемся в декабре.

«После второго боя с Фьюри я собрался со своей командой. Я сказал: «Послушайте, я могу продолжать карьеру». Мой врач, тренер по физподготовке и тренер по боксу сказали, что моё тело отлично работает: «Ты можешь больше. Вопрос в тебе, в твоей голове». И тогда я сказал: «Я хочу продолжить», — приводит слова Усика издание talkSPORT.

Александру Усику 38 лет. Украинец, золотой медалист Олимпиады-2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В сентябре 2016-го Усик стал чемпионом мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в июле 2018-го – абсолютным чемпионом, после чего перешёл в супертяжёлый дивизион. В мае 2024 года Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, одолев британца Тайсона Фьюри.