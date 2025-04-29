Сен-Пьер сказал, какую ошибку может совершить Аспиналл в противостоянии с Джоном Джонсом

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер высказался об ожидаемом бое за титул в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) между американцем Джоном Джонсом и британцем Томом Аспиналлом.

«Я помню, что после поражения от Мэтта Серры совершил ошибку, зациклившись на нём и немедленном реванше. Но я провёл несколько боёв, прежде чем это произошло. Если Том будет удерживать фокус исключительно на Джоне Джонсе, а Джонс не вернётся быстро, то Аспиналл сосредоточится на неправильных вещах. Ему нужно отвлечься и задуматься о том, что делать дальше», – сказал Сен-Пьер в интервью Ариэлю Хельвани.

Джон Джонс и Том Аспиналл впервые встретились вживую