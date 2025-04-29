«Ушиб колена и раздробленный нос в пяти местах». Порье — о последствиях боя с Махачевым

Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье рассказал о тяжёлом восстановлении после боя с действующим чемпионом россиянином Исламом Махачевым.

«В моменте я чувствовал, что это, вероятно, конец. Официально я не объявлял о своём уходе, но чувствовал, что это конец. Мне не хватило ещё одного чемпионского боя, и я уже не получу его. Мне придётся победить 10 раз, чтобы это произошло, но я не думаю, что у меня хватит сил, чтобы пройти через это. Я занимаюсь этим уже давно…

Я вернулся домой, залечил травмы, у меня был ушиб колена, я вышел на бой со сломанными рёбрами. Да, и мой нос, он был раздроблен в пяти местах. Итак, я вылечился, вернулся в зал, получил трёпку от Гамрота и подумал: «Знаете что? Я хочу сделать всё правильно и уйти в большом бою», — сказал Порье в подкасте Ариэля Хельвани.