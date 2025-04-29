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Порье рассказал, как предложил UFC однодневный турнир с ним, Гэтжи, Холлоуэем и Хукером

Порье рассказал, как предложил UFC однодневный турнир с ним, Гэтжи, Холлоуэем и Хукером
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Трёхкратный претендент на титул UFC американец Дастин Порье рассказал об идее организации однодневного турнира за титул BMF, которой он поделился с руководством промоушена.

«Кто предложил разыграть титул BMF в третьем бою с Холлоуэем? UFC предложили сделать это, я этого не делал. Не знаю, может, это связано с тем, что я «раскачивал» Дану [Уайта] в его офисе шесть-семь месяцев назад, сказав ему: «Эй, давайте устроим турнир за титул BMF со мной, Гэтжи, Максом и Хукером.

Дана подумал, что я говорю о турнире, который продлится несколько месяцев. Я же говорил об однодневном турнире. Он сказал мне, что никто не разрешит это», — сказал Порье в подкасте Ариэля Хельвани.

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