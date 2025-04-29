Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Линтон Васселл снялся с реванша с Олегом Поповым в Гран-при PFL, заменой стал экс-боец UFC

Линтон Васселл снялся с реванша с Олегом Поповым в Гран-при PFL, заменой стал экс-боец UFC
Комментарии

Британский ветеран тяжёлого веса (до 120 кг) Линтон Васселл снялся с реванша с россиянином Олегом Поповым, который должен был состояться 1 мая на турнире PFL World Tournament 4.

На замену выйдет бывший боец UFC Карл Уильямс, представляющий Виргинские Острова.

Олегу Попову 33 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2015 году, с 2024-го выступает в PFL. Всего на его счету 19 побед и два поражения.

Карлу Уильямсу 35 лет. Дебютировал как профессионал в 2020 году. Имеет опыт выступлений в UFC, где провёл четыре боя. Всего на его счету 10 побед и два поражения.

Напомним, также в рамках PFL World Tournament 4 сразятся россияне Валентин Молдавский и Сергей Билостенный.

Материалы по теме
Валентин Молдавский — Сергей Билостенный: дата и время боя, начало турнира, где смотреть
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android