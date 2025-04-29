«Один из величайших моментов в моей жизни». Адесанья — о бое с Гастелумом

Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) нигериец Исраэль Адесанья высказался о своём поединке с американцем Келвином Гастелумом, состоявшемся в апреле 2019 года.

«Понимал, что это мой момент, говорил об этом много раз, люди считают, что я шучу, но я был готов умереть. И какая бы славная смерть это была, что за уход! Но если я готов умирать, то и готов убивать.

Кевина тяжело финишировать. Его тяжело потрясти, это я помню, ты бьёшь его, а он не падает. У него есть воля, он не останавливается… Перед каждым раундом он тряс руками и смотрел на меня. А я понимал, что он не отступит», — сказал Адесанья в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Cejudo.