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Порье ответил, может ли Пимблетт стать чемпионом UFC

Порье ответил, может ли Пимблетт стать чемпионом UFC
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Трёхкратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье высказался о британском бойце дивизиона Пэдди Пимблетте.

«Был ли я удивлён тому, что Пимблетт сделал с Майклом Чендлером? Конечно. На самом деле, я считал, что Чендлер побьёт его. Но я ошибался. Пэдди — реальный чувак.

Может ли он стать чемпионом? Да. Если он верит в это, если он будет достаточно тяжело тренироваться и продолжать делать то, что он делает, это возможно», — сказал Порье в подкасте Ариэля Хельвани.

Ранее Илия Топурия оценил победу Пимблетта над Чендлером.

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