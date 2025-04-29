Адесанья – о приходе Перейры в UFC: я создал монстра

Двукратный чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья высказался о бывшем сопернике и обладателе титулов организации в двух весовых категориях бразильце Алексе Перейре.

«Он последовал в UFC за мной, и я даже сказал: «Братан, я оставил тебя в покое, это ты преследуешь меня. Ты уже побил меня, чего ты хочешь?» Но я хорошо себя показал и каким-то образом вдохновил его. И создал монстра», — сказал Адесанья в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Cejudo.

Алексу Перейре 37 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2021 году и впоследствии завоевал чемпионские титулы в среднем (до 84 кг) и полутяжелом (до 93 кг) дивизионах. Всего на его счету в UFC девять побед и два поражения.