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Стивен Томпсон вызвал на бой Карлоса Пратеса

Стивен Томпсон вызвал на бой Карлоса Пратеса
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Ветеран полусреднего дивизиона UFC Стивен Томпсон бросил вызов бразильскому бойцу Карлосу Пратесу.

«Карлос Пратес, не изволите ли вы подписать контракт на бой? Просто поставьте свою подпись. Выйдем в клетку, повеселимся, закатим шоу, побьем друг друга по лицу, а затем выпьем пива и, может быть, выкурим пару сигарет», — приводит слова Стивена Томпсона Sportskeeda.

Напомним, что Карлос Пратес свой последний бой проводил на турнире UFC on ESPN 66 в ночь с 26 на 27 апреля в Канзасе (США), где в главном событии шоу уступил единогласным решением судей Иану Гарри, прервав свою победную серию из 11 поединков.

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