Стивен Томпсон вызвал на бой Карлоса Пратеса

Ветеран полусреднего дивизиона UFC Стивен Томпсон бросил вызов бразильскому бойцу Карлосу Пратесу.

«Карлос Пратес, не изволите ли вы подписать контракт на бой? Просто поставьте свою подпись. Выйдем в клетку, повеселимся, закатим шоу, побьем друг друга по лицу, а затем выпьем пива и, может быть, выкурим пару сигарет», — приводит слова Стивена Томпсона Sportskeeda.

Напомним, что Карлос Пратес свой последний бой проводил на турнире UFC on ESPN 66 в ночь с 26 на 27 апреля в Канзасе (США), где в главном событии шоу уступил единогласным решением судей Иану Гарри, прервав свою победную серию из 11 поединков.