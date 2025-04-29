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Полный список участников турнира UFC on ESPN 67

Полный список участников турнира UFC on ESPN 67
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3 мая в США состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67, где главным событием шоу станет бой в легчайшем весе между экс-чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисоном Фигейреду и Кори Сэндхагеном.

Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард:

Кори Сэндхаген — Дейвисон Фигейреду
Бо Никал — Ренье де Риддер
Даниэль Родригес — Сантьяго Понциниббио
Джуниор Тафа — Джордж Токкос
Монтел Джексон — Даниэль Маркос

Предварительный кард:

Яна Сантос — Миша Тейт
Сергей Сидей — Кэмерон Смотерман
Джереми Стивенс — Мейсон Джонс
Дон'Тэйл Мэйс — Томас Петерсен
Гастон Боланьос — Куанг Ле
Марина Родригес — Джиллиан Робертсон
Азамат Бекоев — Райан Лодер
Джулиана Миллер — Ивана Петрович

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