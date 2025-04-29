Полный список участников турнира UFC on ESPN 67

3 мая в США состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 67, где главным событием шоу станет бой в легчайшем весе между экс-чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисоном Фигейреду и Кори Сэндхагеном.

Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард:

Кори Сэндхаген — Дейвисон Фигейреду

Бо Никал — Ренье де Риддер

Даниэль Родригес — Сантьяго Понциниббио

Джуниор Тафа — Джордж Токкос

Монтел Джексон — Даниэль Маркос

Предварительный кард:

Яна Сантос — Миша Тейт

Сергей Сидей — Кэмерон Смотерман

Джереми Стивенс — Мейсон Джонс

Дон'Тэйл Мэйс — Томас Петерсен

Гастон Боланьос — Куанг Ле

Марина Родригес — Джиллиан Робертсон

Азамат Бекоев — Райан Лодер

Джулиана Миллер — Ивана Петрович