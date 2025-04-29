Иан Гарри сделал прогноз на предстоящий бой Камару Усмана с Хоакином Бакли

Ирландский полусредневес UFC Иан Гарри дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка между экс-чемпионом UFC в этом весе Камару Усманом и Хоакином Бакли.

«Я думаю, Бакли переедет Усмана. Это будет не просто победа, это будет тотальное уничтожение», — приводит слова Гарри BJ Penn.

Напомним, что бой между Усманом и Бакли состоится 14 июня в Атланте (США), где станет главным событием турнира UFC on ESPN 69.

Что касается Гарри, то он свой последний бой провёл в ночь с 26 на 27 апреля в Канзасе (США), и одержал там победу единогласным решением судей над бразильцем Карлосом Пратесом. Этот бой возглавлял турнир UFC on ESPN 66.