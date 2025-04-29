Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иан Гарри сделал прогноз на предстоящий бой Камару Усмана с Хоакином Бакли

Иан Гарри сделал прогноз на предстоящий бой Камару Усмана с Хоакином Бакли
Комментарии

Ирландский полусредневес UFC Иан Гарри дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка между экс-чемпионом UFC в этом весе Камару Усманом и Хоакином Бакли.

«Я думаю, Бакли переедет Усмана. Это будет не просто победа, это будет тотальное уничтожение», — приводит слова Гарри BJ Penn.

Напомним, что бой между Усманом и Бакли состоится 14 июня в Атланте (США), где станет главным событием турнира UFC on ESPN 69.

Что касается Гарри, то он свой последний бой провёл в ночь с 26 на 27 апреля в Канзасе (США), и одержал там победу единогласным решением судей над бразильцем Карлосом Пратесом. Этот бой возглавлял турнир UFC on ESPN 66.

Материалы по теме
UFC on ESPN 66: Алискеров нокаутировал Муниса! Гарри разобрал «Боевого ботаника»
UFC on ESPN 66: Алискеров нокаутировал Муниса! Гарри разобрал «Боевого ботаника»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android