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Даниэль Дюбуа: не могу дождаться момента, когда отправлю Усика спать

Даниэль Дюбуа: не могу дождаться момента, когда отправлю Усика спать
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Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа заявил о том, что с нетерпением ожидает реванша с обладателем всех остальных титулов в этом дивизионе Александром Усиком.

«Всё что было в прошлом уже произошло, но сейчас у меня есть шанс исправить это. Сейчас говорят много всякого бреда, но я не могу дождаться, чтобы отправить его спать. Я сейчас в огне. Это будет кровавая баня. Я положу конец этим спорам», — сказал Дюбуа на пресс-конференции, которая проходила 29 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Напомним, что реванш между Дюбуа и Усиком состоится 19 июля в Лондоне (Великобритания).

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