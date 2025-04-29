Шон Брэди обратился к Иану Гарри: ты не заслуживаешь титульного боя

Американский полусредневес UFC Шон Брэди считает, что ирландский боец Иан Гарри не заслуживает титульного боя, которого просит у руководства после победы над Карлосом Пратесом.

«Послушай, друг, ты стоял на четвереньках в этом поединке. Не знаю, как Пратес не прикончил тебя последней атакой в партере. И после такого выступления говорить, что ты заслуживаешь титульный бой… Иан может взвеситься и страховать титульник сколько хочет, хрена с два это что-то значит. Ты победил 13-й номер рейтинга и ничего не заслуживаешь. Очнись!» — приводит слова Брэди MMA Fighting.

Напомним, Гарри свой последний бой провёл в ночь с 26 на 27 апреля в Канзасе (США) на турнире UFC on ESPN 66, где победил единогласным решением судей Карлоса Пратеса.