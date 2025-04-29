Себастьян Фундора отказался от титула WBO в пользу реванша с Тимофеем Цзю

Чемпион мира по версии WBC в первом среднем весе Себастьян Фундора отказался от титула WBO, где его обязали проводить защиту против пуэрториканца Ксандера Зайаса и теперь планирует провести реванш 19 июля в Лас-Вегасе против экс-чемпиона мира в этом дивизионе Тимофея Цзю.

«Это бой, который все хотят увидеть. Снова будет литься чья-то кровь. Мы можем сделать этот бой уже 19 июля в Лас-Вегасе», — приводит слова промоутера Фундоры Сэмпсона Левковича портал Boxing Scene.

Напомним, что первый бой между Фундорой и Цзю состоялся в марте 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Фундора, записав Тимофею первое в карьере поражение.