Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бектемир Меликузиев проведёт отборочный бой 30 мая в США

Бектемир Меликузиев проведёт отборочный бой 30 мая в США
Комментарии

Узбекский боксёр второго среднего дивизиона Бектемир Меликузиев (15-1, 10 КО) проведёт бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBA 30 мая на арене Virgin Hotels (Лас-Вегас, США). Соперником Меликузиева станет американец Дариус Фулгум (14-0, 12 КО). Об этом сообщает BoxingScene.

Напомним, Меликузиев свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где он одержал победу раздельным решением судей над Дэвидом Стивенсом.

Что касается Фулгума, то он свой предыдущий поединок провёл в феврале 2025 года и победил там нокаутом в четвёртом раунде своего соотечественника Винфреда Харриса-младшего.

Материалы по теме
Метания Ломаченко. Великий боксёр до сих пор не определился, хочет ли драться
Метания Ломаченко. Великий боксёр до сих пор не определился, хочет ли драться
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android