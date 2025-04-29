Бектемир Меликузиев проведёт отборочный бой 30 мая в США

Узбекский боксёр второго среднего дивизиона Бектемир Меликузиев (15-1, 10 КО) проведёт бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBA 30 мая на арене Virgin Hotels (Лас-Вегас, США). Соперником Меликузиева станет американец Дариус Фулгум (14-0, 12 КО). Об этом сообщает BoxingScene.

Напомним, Меликузиев свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где он одержал победу раздельным решением судей над Дэвидом Стивенсом.

Что касается Фулгума, то он свой предыдущий поединок провёл в феврале 2025 года и победил там нокаутом в четвёртом раунде своего соотечественника Винфреда Харриса-младшего.