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«Куда лезешь, пони?» Чимаев обратился к чемпиону UFC Мухаммаду

«Куда лезешь, пони?» Чимаев обратился к чемпиону UFC Мухаммаду
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Непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев, выступающий в среднем весе (до 84 кг), отреагировал на заявление чемпиона организации в полусреднем дивизионе (до 77 кг) американца Белала Мухаммада о готовности перейти в его дивизион.

«Перехожу в средний вес», — написал Мухаммад, опубликовав своё фото с тематической футболкой.

Фото: из личного архива Белала Мухаммада

«Куда лезешь, пони?» — написал Чимаев в социальных сетях.

Белалу Мухаммаду 36 лет. Американец дебютировал в UFC в 2016 году и в июле завоевал чемпионский титул, на UFC 304 победив единогласным решением британца Леона Эдвардса.

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