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Опубликован официальный постер турнира UFC 316

Опубликован официальный постер турнира UFC 316
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Опубликован официальный постер бойцовского турнира UFC 316, который состоится 8 июня в Нью-Джерси (США).

Фото: UFC Eurasia

Напомним, в главном бою чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили проведёт реванш с бывшим обладателем титула американцем Шоном О’Мэлли. Первый поединок бойцов состоялся в сентябре на UFC 306, и тогда Двалишвили победил единогласным судейским решением, отобрав у О’Мэлли пояс.

В соглавном событии чемпионка в женском легчайшем весе (до 61 кг) американка Джулианна Пенья сразится с соотечественницей Кайлой Харрисон. Для Пеньи этот поединок станет первой защитой титула.

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