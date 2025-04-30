Опубликован официальный постер турнира UFC 316

Опубликован официальный постер бойцовского турнира UFC 316, который состоится 8 июня в Нью-Джерси (США).
Фото: UFC Eurasia
Напомним, в главном бою чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили проведёт реванш с бывшим обладателем титула американцем Шоном О’Мэлли. Первый поединок бойцов состоялся в сентябре на UFC 306, и тогда Двалишвили победил единогласным судейским решением, отобрав у О’Мэлли пояс.
В соглавном событии чемпионка в женском легчайшем весе (до 61 кг) американка Джулианна Пенья сразится с соотечественницей Кайлой Харрисон. Для Пеньи этот поединок станет первой защитой титула.
Мераб Двалишвили избил бревно, представляя Шона О'Мэлли