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Экс-чемпион UFC: Топурия готовится к завершению карьеры

Экс-чемпион UFC: Топурия готовится к завершению карьеры
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Бывший чемпион UFC американец Куинтон Джексон считает, что звезда организации грузин Илия Топурия находится на завершающем этапе карьеры.

«Топурия не хочет драться с претендентом, он хочет титул в лёгком весе. Вы же понимаете, что это означает? Он готовится к завершению карьеры… Я думаю, если он проведёт этот бой, то уйдёт», – сказал Джексон в своём подкасте JAXXON.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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