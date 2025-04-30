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Менеджер Оливейры: если Махачев перейдёт в полусредний вес, то лишится пояса

Менеджер Оливейры: если Махачев перейдёт в полусредний вес, то лишится пояса
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Диего Лима, менеджер экс-чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразильца Чарльза Оливейры, считает, что действующий обладатель титула россиянин Ислам Махачев не сможет сменить дивизион и сохранить пояс.

«Что будет, если Махачев поднимется? Он потеряет пояс. Как и Топурия. Думаю, UFC просят его выбрать. Если он будет драться в 77 кг, им придётся ввести временный титул. Нельзя ставить на паузу весь дивизион. Как по мне, это абсурд.

Когда боец поднимается в весе, он должен либо отказываться от титула, либо вводить временный. Если боец начинает задумываться о своих действиях, нужно вводить временный титул. Дивизион должен двигаться», — приводит слова Лимы издание MMA Fighting.

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