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Опубликован официальный трейлер фильма о бойце UFC с Дуэйном Джонсоном

Опубликован официальный трейлер фильма о бойце UFC с Дуэйном Джонсоном
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Кинокомпания A24 опубликовала официальный трейлер фильма «Крушащая машина» с голливудским киноактёром Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли.

Фильм повествует о бывшем бойце UFC американце Марке Керре, выступавшем в организации на заре её становления.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Марку Керру 56 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 1997 году и выступал в таких промоушенах, как UFC, Pride и M-1 Global. Всего на счету Керра в MMA 15 побед и 11 поражений. Завершил карьеру в 2009 году.

Премьера картины запланирована на вторую половину 2025 года.

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