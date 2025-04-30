«Мне кажется, у него гигантизм». Адесанья высказался о Перейре

Двукратный чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья высказался о бывшем сопернике и обладателе титулов организации в двух весовых категориях бразильце Алексе Перейре.

«В реванше снова был этот чёртов лег-кик. Когда он пнул меня в первом раунде, я подумал: «Опять?» Первое, что вы думаете, это: «Оу, чёрт!» Что-то с его костями… Что-то не так с его костями. У него гигантизм или что-то вроде того. Посмотрите на его костяшки [на руках]. Посмотрите на его ступни. Как у Рональда Макдональда. Чертовски большие», — сказал Адесанья в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Cejudo.

Алексу Перейре 37 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2021 году и впоследствии завоевал чемпионские титулы в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) дивизионах. Всего на его счету в UFC девять побед и два поражения.