Али Багаутинов назвал самого сложного соперника для Махачева

Бывший претендент на титул UFC россиянин Али Багаутинов высказался о перспективах действующего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) соотечественника Ислама Махачева.

«Самым сложным для Махачева будет поединок против Армана Царукяна. Илия Топурия не составит Исламу конкуренции. Там другой уровень борьбы. Про ударную технику не скажу. Я бы посмотрел поединок Джастина Гэтжи против Топурии. Если Илия победит Гэтжи или Царукяна, на него будут смотреть иначе», — приводит слова Багаутинова издание MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 312 в феврале, Махачев победил удушающим приёмом в первом раунде бразильца Ренато Мойкано.