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Тайсон Фьюри заявил о желании провести третий бой с Усиком

Тайсон Фьюри заявил о желании провести третий бой с Усиком
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил о желании провести третий бой с действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO украинцем Александром Усиком.

«Побил засранца дважды, мир знает правду. В любое время, в любом месте. В следующий раз это будет Великобритания, 100 тыс. людей», — написал Фьюри в социальных сетях.

Первый бой Фьюри и Усика состоялся в мае и завершился победой украинца раздельным судейским решением. Реванш состоялся в декабре, и на этот раз Усик победил единогласным решением.

Ранее Усик объяснил, почему не завершил карьеру после реванша с Фьюри.

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