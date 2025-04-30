«Почему я в депрессии?» Адесанья объяснил, почему бойцы чувствуют себя плохо после побед

Двукратный чемпион UFC нигериец Исраэль Адесанья рассказал о психологических проблемах профессиональных бойцов.

«После моего первого боя на UFC я ушёл с вечеринки, сел в кафетерии, и один из сотрудников спросил меня: «Что ты здесь делаешь?» Я ответил: «Нет-нет, всё нормально, я отдыхаю». Он сел рядом со мной и сказал, что понимает меня (смеётся).

Я вернулся домой разбитым. И я не понимал этого, а затем начал проходить терапию. Я понимал, что не должен чувствовать себя грустно. Почему я депрессую? Я понял, что вопрос в возбуждении. Люди, камеры, события… Но ты возвращаешься домой без сил. Это как с кофе. Эффект от него пропадает, а затем наступает упадок. Так же и с вашим настроем. Поэтому я начал следить за эмоциями», — сказал Адесанья в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Cejudo.