Багаутинов: не знаю, кто может победить Анкалаева в полутяжёлом весе UFC

Бывший претендент на титул UFC россиянин Али Багаутинов высказался о действующем чемпионе организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) соотечественнике Магомеде Анкалаеве.

«Магомед Анкалаев – один из тех бойцов, которые свои слова подтверждают делом. Магомед много раз вызывал Алекса Перейру. Я думал, что в бою Анкалаев застопорится. Но он пошёл вперёд. Сделал своё дело. Думаю, что в полутяжёлом весе он надолго будет чемпионом. Не знаю, кто его сможет победить», – приводит слова Багаутинова издание MMA.Metaratings.ru.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин выступает в UFC с 2018 года. Всего на его счету в организации 12 побед, одно поражение и одна ничья.