Магомед Курбанов проведёт претендентский бой 5 июля в Екатеринбурге

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Магомед Курбанов выступит на турнире RCC, который состоится 5 июля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба.

Соперник будет объявлен позднее.

Магомеду Курбанову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2015 году. В марте 2024 года сразился за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе с узбекистанцем Исраилом Мадримовым, проиграв техническим нокаутом. Всего на счету Курбанова 26 побед (14 – нокаутом) и одно поражение.

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