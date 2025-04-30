Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Курбанов проведёт претендентский бой 5 июля в Екатеринбурге

Магомед Курбанов проведёт претендентский бой 5 июля в Екатеринбурге
Комментарии

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Магомед Курбанов выступит на турнире RCC, который состоится 5 июля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба.

Соперник будет объявлен позднее.

Магомеду Курбанову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2015 году. В марте 2024 года сразился за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе с узбекистанцем Исраилом Мадримовым, проиграв техническим нокаутом. Всего на счету Курбанова 26 побед (14 – нокаутом) и одно поражение.

Материалы по теме
Российский боксёр Курбанов: снесу Тима Цзю за четыре-пять раундов

Экс-чемпион UFC Пётр Ян и боксёр Магомед Курбанов провели тренировочный спарринг:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android