Евлоев объяснил, почему отказался от боя с дебютантом UFC Пико

Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев рассказал подробности переговоров о сорвавшемся поединке с американцем Аароном Пико.

«Пока ещё не нашёлся ни один соперник. Предложили дебютанта мне недавно, Аарон Пико, очень хороший спортсмен. Если честно, был очень заряжен на этот бой, потому что Аарон Пико очень известный в кругах MMA персонаж… Хороший борец с хорошей базой и нокаутирующей мощью. Но в UFC захотели перенести этот бой на более поздний срок, где-то на конец лета, и я не захотел ждать так долго», — сказал Евлоев в интервью на YouTube-канале «Колос об MMA».