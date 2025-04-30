Евлоев рассказал, как в UFC намеренно не дали ему вживую пообщаться с Волкановски

Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев высказался о перспективах на чемпионский бой.

«Выходил» ли кто-то по поводу титульника с Волкановски? Нет, ничего такого. Даже намёка на это. Как я понял, в UFC пытаются максимально дальше держать меня от всего, что связано с титулом.

Я находился на турнире, где дрались Лопес и Волкановски. После боя у меня была возможность с ним пообщаться, они и этого не захотели. Когда турнир закончился, мы выходили через коридор, и недалеко от меня, в 10 метрах, стоял Волкановски, общался с фанатами, персоналом… И я хотел подойти, пообщаться, поздравить его лично, спросить насчёт боя, но охрана UFC мне эту возможность не дала, увели меня в противоположную сторону», — сказал Евлоев в интервью на YouTube-канале «Колос об MMA».