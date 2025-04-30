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Российский боец UFC: Топурия может рассчитывать только на один удар в бою с Махачевым

Российский боец UFC: Топурия может рассчитывать только на один удар в бою с Махачевым
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Российский боец UFC Азамат Бекоев, выступающий в среднем весе (до 84 кг), высказался о потенциальном бое звёзд организации Ислама Махачева и Илии Топурии.

«Многое зависит от размеров Илии. Хотя Махачев намного техничнее и развитее во всех аспектах. Топурия не такой уж крупный. Мне кажется, Махачев победит без проблем. Топурия может рассчитывать только на один удар», — сказал Бекоев в интервью на YouTube-канале Inside Fighting.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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