Мовсар Евлоев оценил победу Волкановски над Диего Лопесом

Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев высказался о титульном бое Алекса Волкановски и Диего Лопеса, состоявшегося на UFC 314.

«Хороший бой. Насыщенный на интересные моменты, больше протекал в стойке, были зарубы с каждой стороны… Волкановски выбрал тактику второго номера. Если заметили, он в каждом раунде, когда оставалось 90 секунд, пытался перевести бой на канвас, в партер. В первом раунде ему это удалось, однако уже со второго раунда Лопес продемонстрировал хорошую защиту.

Или это была хорошая защита от Лопеса, или не очень уверенные попытки перевести бой в партер от Алекса. Но я считаю, что всё-таки второе. Я наблюдал эти отчаянные попытки и уверен, что если бы их предпринял я, то я бы пришёл к тому, чего добиваюсь», — сказал Евлоев в интервью на YouTube-канале «Колос об MMA».