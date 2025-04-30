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Мовсар Евлоев оценил победу Волкановски над Диего Лопесом

Мовсар Евлоев оценил победу Волкановски над Диего Лопесом
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Четвёртый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев высказался о титульном бое Алекса Волкановски и Диего Лопеса, состоявшегося на UFC 314.

«Хороший бой. Насыщенный на интересные моменты, больше протекал в стойке, были зарубы с каждой стороны… Волкановски выбрал тактику второго номера. Если заметили, он в каждом раунде, когда оставалось 90 секунд, пытался перевести бой на канвас, в партер. В первом раунде ему это удалось, однако уже со второго раунда Лопес продемонстрировал хорошую защиту.

Или это была хорошая защита от Лопеса, или не очень уверенные попытки перевести бой в партер от Алекса. Но я считаю, что всё-таки второе. Я наблюдал эти отчаянные попытки и уверен, что если бы их предпринял я, то я бы пришёл к тому, чего добиваюсь», — сказал Евлоев в интервью на YouTube-канале «Колос об MMA».

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