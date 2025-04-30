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Ренье де Риддер высказался о потенциальном поединке Чимаева против Дрикуса дю Плесси

Ренье де Риддер высказался о потенциальном поединке Чимаева против Дрикуса дю Плесси
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Один из ведущих средневесов UFC Ренье де Риддер дал комментарий по поводу всеми ожидаемого поединка между действующим чемпионом в этом дивизионе Дрикусом дю Плесси и непобеждённым Хамзатом Чимаевым.

«Я немного тренировался и с дю Плесси, и с Чимаевым, и это будет интересный поединок. Однако, учитывая то, как Дрикус дрался и финишировал соперников в последние несколько лет, и сравнивая с выступлениями Хамзата, я думаю, бой закончится в пользу дю Плесси. Все его удары жёсткие, он очень и очень хорош, идёт вперед пять раундов, и я не вижу, как Хамзат сможет прикончить его быстро. Не думаю, что он сможет пойти в ноги и сразу выйти за спину, как в прошлом бою. Могу ошибиться, но мне кажется, у Дрикуса должно быть больше шансов в этом поединке», — приводит слова де Риддера MMA Junkie.

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