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Молдавский: любая заграничная лига будет стремиться проводить свои турниры именно в Москве

Молдавский: любая заграничная лига будет стремиться проводить свои турниры именно в Москве
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Известный российский боец Валентин Молдавский высказался по поводу вероятных будущих турниров ведущих промоушенов мира ММА на территории Российской Федерации.

«Было бы интересно, чтобы PFL провела турнир в Москве. Можно в Санкт-Петербурге. Но я думаю, что любая заграничная лига будет стремиться проводить свои турниры именно в Москве. Было бы интересно, если бы в PFL так сделали», — сказал Валентин Молдавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Молдавский проведёт свой очередной бой в ночь с 1 на 2 мая в Орландо (США), где в рамках турнира PFL сразится с Сергеем Билостенным.

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